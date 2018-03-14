Второй Чернобыль: в России возникло серьезное ЧП на АЭС

Как пишет на своей странице в Facebook российский экономист Владислав Иноземцев, в декабре 2017 года, после 12 месяцев работы, новый четвертый блок АЭС отправили на плановый ремонт, который должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор.





«С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит», — написал он.





На данный момент четвертый блок Белоярской АЭС не могут запустить, потому что запуск реактора блокирует автоматика.





Вероятнее всего, по словам экономиста, проблема в неправильной загрузке ТВЭЛов (топливных элементов) или некачественном топливе.





«В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, аналогичный саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Или заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. В случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии», — объяснил Иноземцев.



