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Россия
14 марта 18, 10:31
Второй Чернобыль: в России возникло серьезное ЧП на АЭС
АЭС
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В Свердловской области России на Белоярской атомной станции возникли серьезные проблемы, из-за которых не исключается строительство саркофага, как в Чернобыле, ведь в случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии.
Как пишет на своей странице в Facebook российский экономист Владислав Иноземцев, в декабре 2017 года, после 12 месяцев работы, новый четвертый блок АЭС отправили на плановый ремонт, который должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор.

«С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит», — написал он.

На данный момент четвертый блок Белоярской АЭС не могут запустить, потому что запуск реактора блокирует автоматика.

Вероятнее всего, по словам экономиста, проблема в неправильной загрузке ТВЭЛов (топливных элементов) или некачественном топливе.

«В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, аналогичный саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Или заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. В случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии», — объяснил Иноземцев.

Источник: mhub.top
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