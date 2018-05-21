Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.80
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.65
USD
26.06
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
21 мая 18, 11:00
В РФ почти 40 человек получили травмы во время урагана.ФОТО
ураган
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ураган в Тюмени продолжался всего несколько минут, но были повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, опрокинуты автобусные остановки.

В России ураганный ветер обрушился на город Тюмень и ее окрестности в минувшее воскресенье. Пострадали несклько десятков человек, сообщает Интерфакс в понедельник, 21 мая.

"За помощью к медикам по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, из них 15 человек – к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 – в травмпункт", – рассказал сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.


По его словам, шесть человек были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.


"Пятеро из госпитализированных находятся на стационарном лечении, а одна из пострадавших в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи", – отметил собеседник.




Ураган в Тюмени продолжался всего несколько минут, но были повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, опрокинуты автобусные остановки и мусорные баки.



В одном из районов города на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.
bigmir.net
Ещё по теме:
В Италии на видео попал водяной смерч (видео)
Огненный шар пролетел над Уралом (ВИДЕО)
На Москву обрушился сильный ураган, есть жертвы (ФОТО,ВИДЕО)
Массовое ДТП из-за урагана: в США столкнулись 29 авто. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Навального арестовали из-за акции "Он нам не царь"
noimageПутин нарушил правила, катаясь по Крымскому мосту
noimageДействия Москвы нарушают Конвенцию ООН по морскому праву
noimageМИД РФ отреагировали на новые санкции из-за выборов в Крыму
noimageУкраинца в Санкт-Петербурге группа людей забила до смерти
Лента новостей