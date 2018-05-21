В РФ почти 40 человек получили травмы во время урагана.ФОТО

В России ураганный ветер обрушился на город Тюмень и ее окрестности в минувшее воскресенье. Пострадали несклько десятков человек, сообщает Интерфакс в понедельник, 21 мая.

"За помощью к медикам по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, из них 15 человек – к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 – в травмпункт", – рассказал сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.





По его словам, шесть человек были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.











