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Россия
22 мая 18, 10:31
Российские ученые и писатели потребовали освободить Сенцова
Сенцов
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Под соответствующим обращением подписались 130 человек.

130 российских ученых и деятелей культуры  подписались под совместным обращением ассоциации "Свободное слово", Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества" с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова. Текст заявления опубликован на сайте издания "Троицкий вариант".

- Осуждённый на двадцать лет украинский режиссёр Олег Сенцов, признанный правозащитным движением "Мемориал" политическим заключенным, прямо сейчас ведёт бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас, - сказано в обращении.

Среди подписавшихся под обращением писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров.

Освободить Сенцова ранее просили многие российские деятели культуры, в том числе режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и Алексей Герман-младший. 

Олег Сенцов объявил голодовку 20 мая. Через своего адвоката он передал заявление, в котором сказано, что единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

 
kp.ua
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