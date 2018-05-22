Песков о провальных испытаниях ракет: Слушайте только Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о провальных испытаниях новых российских крылатых ракет с ядерным двигателем, которые так нахваливал президент России Владимир Путин.

“Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему“, - заявил Песков, передает Интерфакс.

Американский канал CNBC со ссылкой на разведку США сообщал, что хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила абсолютно все испытания.

По данным телеканала, самый успешный испытательный полет длился не более двух минут, после чего ракета стала неуправляемой и рухнула на землю.

Также CNBC отмечал, что ракета, которая разрабатывалась с начала 2000 годов, использует обычный двигатель и только в полете переключается на ядерный.

По информации американских спецслужб, с ноября 2017 года по февраль нынешнего года такую ракету в РФ испытали четырежды, и каждый тест завершился крушением.

Напомним, 15 мая СМИ рассказали, чем F-22 лучше “новейшего“ российского Су-57, указав, что разрабатываемый истребитель пятого поколения Су-57 не представляет угрозы американским более старым истребителям F-22.

