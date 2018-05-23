Россия провела залповый пуск ракет Булава (ВИДЕО)

Минобороны России обнародовало на своем канале в YouTube видеозапись залпового пуска баллистических ракет Булава с подводного крейсера Юрий Долгорукий.

По информации военного ведомства, головной корабль проекта 955 Борей – ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота РФ Юрий Долгорукий 22 мая произвел успешный пуск четырех ракет Булава из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба была выполнена из подводного положения.

На видео показано, как подлодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах, приказ командира подлодки о боевой тревоге в связи с ракетной атакой. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет.

"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", – доложил командир подлодки членам госкомиссии.

После этого демонстрируется старт из подводного положения и полет четырех ракет.

"Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые. Пуск произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", – заявили в Минобороны РФ.

Напомним, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин лично запустил четыре баллистические ракеты – три были пущены с подлодок из двух морей, а четвертая – с космодрома Плесецк.