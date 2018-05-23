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Новости
Россия
23 мая 18, 15:36
В РФ умерла девушка, которая жаловалась Путину на медицину
Дарья Старикова
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Россиянку ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, на самом деле у нее был рак четвертой стадии.

В России умерла 26-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова, которая жаловалась Владимиру Путину на плохое медобслуживание в местной больнице. Об этом в среду, 23 мая, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что у россиянки было онкозаболевание.

"Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее", - сообщил представитель ведомства.

К слову, Дарья Старикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "прямой линии" 15 июня 2017 года. Она рассказала, что из-за плохого медобслуживания в местной больнице ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз - рак четвертой стадии - был поставлен слишком поздно. В отношении ответственных лиц было заведено уголовное дело о халатности.
Korrespondent
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