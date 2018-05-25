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Новости
Россия
25 мая 18, 20:38
Россия пошла на очередную подлость: как отреагирует Киев
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Россия требует от Украины 300 млн за выход из СНГ
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна СНГ более 300 млн рублей взносов. Об этом в среду, 23 мая, сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости. Эта сумма, по ее словам, накопилась за четыре года, в течение которых Украина не оплачивает членские взносы.

«В 2014 году Украина отказалась от осуществления функции председателя в организации, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и представителей страны в исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму свое участие в заседаниях, а с 2017 года, когда председательство перешло к России, вообще перестала отправлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровне. За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации», — заявила Захарова.

По ее словам, на сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн рублей.

Источник: sobytiya.net
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