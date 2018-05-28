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Россия
27 мая 18, 23:03
Путин призвал Запад не переходить "красную черту"
Путин
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Владимир Путин указал на необходимость уважения интересов России
Российский лидер недоволен приближением НАТО к границам РФ и подозревает, что скоро в альянс включат Украину.

Президент России Владимир Путин призвал западные страны не переходить "красную линию" в отношениях с Россией. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного форума.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", − отметил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что именно западные государства поддержали смену власти в Украине.

"Ведь были же у власти так называемые прозападные политики, в лице господина Ющенко и Тимошенко. Нет, надо было с помощью силы вооруженный переворот устроить. Ну зачем?" − сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что США способствовали госперевороту в Украине и публично признали, что истратили на это миллиарды долларов.

Источник: korrespondent.net
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