Путин призвал Запад не переходить "красную черту"

Российский лидер недоволен приближением НАТО к границам РФ и подозревает, что скоро в альянс включат Украину.





Президент России Владимир Путин призвал западные страны не переходить "красную линию" в отношениях с Россией. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного форума.





"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", − отметил российский лидер.





Также Путин подчеркнул, что именно западные государства поддержали смену власти в Украине.





"Ведь были же у власти так называемые прозападные политики, в лице господина Ющенко и Тимошенко. Нет, надо было с помощью силы вооруженный переворот устроить. Ну зачем?" − сказал президент РФ.





Ранее Путин заявил, что США способствовали госперевороту в Украине и публично признали, что истратили на это миллиарды долларов.



