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30 мая 18, 11:17
В РФ назвали условие встречи главы МИД нормандской четверки
Сергей Лавров
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Встреча главы МИД “нормандской четверки” возможна при условии прогресса в разведении сил на Донбассе.

Встреча глав МИД стран "Нормандского формата" будет иметь смысл, если удастся добиться разведения сил на Донбассе и прогресса по "формуле Штайнмайера", заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас наши германские и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу "нормандского формата" и, конечно же, эта встреча будет иметь смысл исключительно в том случае, если вот эти два провала (разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"), если они будут восполнены и "нормандская четверка" примет такое заявление", - сказал глава МИД РФ, выступая на "Примаковских чтениях".

"Без такого заявления по этим двум темам, они уже стали позором для нашей работы в "нормандском формате", собираться бессмысленно", - добавил С.Лавров.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.
telegraf.com.ua
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