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Новости
Россия
31 мая 18, 17:55
2,3 млн граждан РФ не могут выехать из страны из-за долгов
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Приставы считают эту меру одной из самых эффективных для воздействия.

Число российских граждан, ограниченных в праве выезда из РФ из-за долгов, достигло самого высокого уровня за последние годы. Об этом заявили в Федеральной службе судебных приставов России, сообщает ТАСС.

“По состоянию на конец мая ограничение в праве на выезд из РФ действовало в отношении 2,3 млн должников“, - рассказали в ведомстве. 

При этом приставы считают эту меру одной из самых эффективных для воздействия. 

Отметим, что запрет выезда за границу активно используется в РФ: за первые четыре месяца 2018 г. эта мера применялась более чем к 3,3 млн должников (за первые четыре месяца 2017 г. -  2,3 млн должников). 

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует российской экономике отставание.

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dengi.ua
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