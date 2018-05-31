2,3 млн граждан РФ не могут выехать из страны из-за долгов

Число российских граждан, ограниченных в праве выезда из РФ из-за долгов, достигло самого высокого уровня за последние годы. Об этом заявили в Федеральной службе судебных приставов России, сообщает ТАСС.

“По состоянию на конец мая ограничение в праве на выезд из РФ действовало в отношении 2,3 млн должников“, - рассказали в ведомстве.

При этом приставы считают эту меру одной из самых эффективных для воздействия.

Отметим, что запрет выезда за границу активно используется в РФ: за первые четыре месяца 2018 г. эта мера применялась более чем к 3,3 млн должников (за первые четыре месяца 2017 г. - 2,3 млн должников).

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует российской экономике отставание.

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