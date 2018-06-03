Неожиданное заявление Лаврова о компромиссах по Донбассу

Об этом сообщает LIGA news. С этим заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.





По его словам, тему урегулирование конфликта на востоке Украины он регулярно обсуждает с немецкими и французскими коллегами, которые якобы «все понимают» и видят, что происходит в Украине.





Глава МИД России продолжает настаивать, что во время Революции Достоинства в Украине произошел «государственный переворот», однако, несмотря на все, Россия готова к компромиссам.





При этом Лавров заявляет, что Москва не против проведения министерской встречи в «нормандском формате», однако для этого нужно восполнить провал в разведении сил на передовой Донбасса и зафиксировать на бумаге «формулу Штайнмайера».





Ранее стало известно, что Кремль готовит «почву» для ухода из Донбасса. Российское правительство рассчитывает, что партнеры по «нормандскому формату» предоставят информацию об итогах переговоров.



