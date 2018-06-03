Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.45
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
3 июня 18, 11:08
Неожиданное заявление Лаврова о компромиссах по Донбассу
лавров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия готова идти на компромиссы в решении кризиса на Донбассе.
Об этом сообщает LIGA news. С этим заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, тему урегулирование конфликта на востоке Украины он регулярно обсуждает с немецкими и французскими коллегами, которые якобы «все понимают» и видят, что происходит в Украине.

Глава МИД России продолжает настаивать, что во время Революции Достоинства в Украине произошел «государственный переворот», однако, несмотря на все, Россия готова к компромиссам.

При этом Лавров заявляет, что Москва не против проведения министерской встречи в «нормандском формате», однако для этого нужно восполнить провал в разведении сил на передовой Донбасса и зафиксировать на бумаге «формулу Штайнмайера».

Ранее стало известно, что Кремль готовит «почву» для ухода из Донбасса. Российское правительство рассчитывает, что партнеры по «нормандскому формату» предоставят информацию об итогах переговоров.

Источник: mhub.top
Ещё по теме:
РФ не подпишет договор о запрете ядерного оружия, - Лавров
Кто и зачем лоббирует интересы Москвы в ПАСЕ?
Почему украинский вопрос в Мюнхене отошел на второй план
СМИ сообщили о скорой отставке Лаврова
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На границе с Украиной идет колонна военной техники РФ. Видео
noimage2,3 млн граждан РФ не могут выехать из страны из-за долгов
noimageВ РФ назвали условие встречи главы МИД нормандской четверки
noimageПутин призвал Запад не переходить "красную черту"
noimageРоссия пошла на очередную подлость: как отреагирует Киев
Лента новостей