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Россия
4 июня 18, 17:49
Суд в РФ приговорил Сущенко к 12 года колонии
Сущенко
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Во время "последнего слова" Сущенко заявил, что не признает вину и просил вынести оправдательный приговор.
Защита намерена обжаловать вердикт.

В Москве украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

28 мая во время своего "последнего слова" в Мосгорсуде Сущенко заявил, что он не признает вину, и попросил вынести ему оправдательный приговор.

Сторона обвинения запросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.


Фейгин также добавил, что завтра это решение будет обжаловано.

Mark Feygin
@FeyginMark
 Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра.

15:47 - 4 июн. 2018 г.

Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода.


Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы шпионскую акцию. В ФСБ утверждают, что Сущенко - полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. 

Источник: korrespondent.net
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