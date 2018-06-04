Суд в РФ приговорил Сущенко к 12 года колонии

Защита намерена обжаловать вердикт.





В Москве украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин.





28 мая во время своего "последнего слова" в Мосгорсуде Сущенко заявил, что он не признает вину, и попросил вынести ему оправдательный приговор.





Сторона обвинения запросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.









Фейгин также добавил, что завтра это решение будет обжаловано.





Mark Feygin

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@FeyginMark

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра.





15:47 - 4 июн. 2018 г.













Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы шпионскую акцию. В ФСБ утверждают, что Сущенко - полковник украинской разведки, в Украине это отрицают.



