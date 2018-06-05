Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
30.59
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
5 июня 18, 11:14
Коммерсант: Сущенко пытался узнать, будет ли наступление ДНР
Сущенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В засекреченном деле против украинского журналиста ему вменили попытку выяснить ситуацию с Мариуполем и узнать о структурных особенность Росгвардии.

Украинского журналиста Романа Сущенко осудили на 12 лет якобы из-за попытки узнать о наступлении "ДНР" на Мариуполь и структурных особенность Росгвардии. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах. 

По версии следствия ФСБ в сентябре 2016 года Сущенко прилетел в Москву из Парижа, проведать своего двоюродного брата.  По легенде следствия, Сушенко, будучи выпускником военного училища, работал на украинскую разведку в звании полковника. Кроме визита к родственникам он выполнял задание и пытался разузнать о Мариуполе и Росгвардии.  

ФСБ, зная о военном прошлом украинского журналиста якобы заранее установила за ним слежку и собрала необходимые доказательства. При этом интересным остается тот факт, что попытка узнать о наступлении на Мариуполь также рассматривалась в суде как шпионаж, ведь согласно официальным заявлениям Москвы российских войск на Донбассе нет. 

Сам роман Сущенко отвергает обвинения и приговор московского городского суда. В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что журналист никогда не был их сотрудником. Президент Петр Порошенко ранее заявил, что приговор журналисту - надуманный и циничный.

- Уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе, - написал президент в Твиттере. 

47-летнего украинского журналиста агентства "Укринформ" задержали в Москве 30 сентября 2016 года. Его обвиняют в шпионаже. Сущенко находится в СИЗО "Лефортово". До этого он шесть лет проживал в Париже и по долгу службы неоднократно бывал в России.

КСТАТИ Адвокаты Вышинского заявили, что его могут вскоре обменять

Защитник Сущенко Марк Фейгин до этого заявил, что не исключает варианта обмена своего подзащитного на Вышинского.
kp.ua
Ещё по теме:
В России осудят украинского журналиста Сущенко на 20 лет
Порошенко обещал вернуть политзаключенного Сущенко в Украину
Сущенко продлили арест на полгода
Сущенко прислал из СИЗО рисунок, посвященный Киеву
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин рассказал, как можно решить "украинскую проблему"
noimageРоссийский режиссер встретился с Сенцовым в колонии
noimageСуд в РФ приговорил Сущенко к 12 года колонии
noimageНа границе с Украиной идет колонна военной техники РФ. Видео
noimageНеожиданное заявление Лаврова о компромиссах по Донбассу
Лента новостей