Коммерсант: Сущенко пытался узнать, будет ли наступление ДНР

Украинского журналиста Романа Сущенко осудили на 12 лет якобы из-за попытки узнать о наступлении "ДНР" на Мариуполь и структурных особенность Росгвардии. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

По версии следствия ФСБ в сентябре 2016 года Сущенко прилетел в Москву из Парижа, проведать своего двоюродного брата. По легенде следствия, Сушенко, будучи выпускником военного училища, работал на украинскую разведку в звании полковника. Кроме визита к родственникам он выполнял задание и пытался разузнать о Мариуполе и Росгвардии.

ФСБ, зная о военном прошлом украинского журналиста якобы заранее установила за ним слежку и собрала необходимые доказательства. При этом интересным остается тот факт, что попытка узнать о наступлении на Мариуполь также рассматривалась в суде как шпионаж, ведь согласно официальным заявлениям Москвы российских войск на Донбассе нет.

Сам роман Сущенко отвергает обвинения и приговор московского городского суда. В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что журналист никогда не был их сотрудником. Президент Петр Порошенко ранее заявил, что приговор журналисту - надуманный и циничный.

- Уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе, - написал президент в Твиттере.

47-летнего украинского журналиста агентства "Укринформ" задержали в Москве 30 сентября 2016 года. Его обвиняют в шпионаже. Сущенко находится в СИЗО "Лефортово". До этого он шесть лет проживал в Париже и по долгу службы неоднократно бывал в России.

Защитник Сущенко Марк Фейгин до этого заявил, что не исключает варианта обмена своего подзащитного на Вышинского.