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Новости
Россия
8 июня 18, 23:58
Незаконно осужденный в РФ Станислав Клых объявил голодовку
Станислав Клых
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О решении украинца сообщил его матери адвокат

Незаконно осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на мать политзаключенного.

Мать Клыха сказала, что 7 июня общалась с адвокатом, и тот сообщил, что Станислав тоже объявил голодовку.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня он попал в медсанчасть. 7 июня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает, и других узников путинского режима.
liga.net
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