В Москве проходит митинг против репрессий и произвола в РФ

В столице России Москве в воскресенье, 10 июня, проходит митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Акция на проспекте Сахарова, которая началась в 13:00, согласована с властью. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч людей, но по наблюдениям журналистов телеканала "Дождь", пока в акции участвуют около полутысячи людей. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, в том числе плакат с портретом украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 28 день подряд в российской колонии", - говорится в сообщении.





Сегодня на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг оппозиции за свободу России, против репрессий и произвола.





Отмечается, что в акции, приуроченной ко Дню России, примут участие представители ряда оппозиционных организаций, в том числе партий "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", а также правозащитники и общественные активисты.

По словам одного из организаторов, российского правозащитника Льва Пономарева, цель акции - "обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан".

Организаторы намерены обратиться к власти с призывом прекратить преследовать оппозиционных активистов и участников акций протеста.