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Новости
Россия
10 июня 18, 15:58
В Москве проходит митинг против репрессий и произвола в РФ
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В Москве 10 июня проходит митинг “За свободную Россию без репрессий и произвола” в поддержку политзаключенных.

В столице России Москве в воскресенье, 10 июня, проходит митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Акция на проспекте Сахарова, которая началась в 13:00, согласована с властью. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч людей, но по наблюдениям журналистов телеканала "Дождь", пока в акции участвуют около полутысячи людей. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, в том числе плакат с портретом украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 28 день подряд в российской колонии", - говорится в сообщении.


Сегодня на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг оппозиции за свободу России, против репрессий и произвола. 


Отмечается, что в акции, приуроченной ко Дню России, примут участие представители ряда оппозиционных организаций, в том числе партий "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", а также правозащитники и общественные активисты.

По словам одного из организаторов, российского правозащитника Льва Пономарева, цель акции - "обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан".

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Организаторы намерены обратиться к власти с призывом прекратить преследовать оппозиционных активистов и участников акций протеста.
telegraf.com.ua
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