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Новости
Россия
10 июня 18, 22:34
На митинге оппозиции в Москве поддержали Сенцова
митинг в Москве
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На митинг пришли представители общественных организации, которые занимаются помощью политзаключенным.

В Москве на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола", сообщает "Новая газета".

На митинг пришли представители общественных организации, которые занимаются помощью политзаключенным, а также представители политических партий, в частности, "Парнаса", "Яблока" и др.

На митинге развернули большой баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Всего в митинге принимает участие около полутора тысяч человек. Они призывают остановить политические репрессии, освободить политзаключенных, прекратить "дело "Седьмой студии", не сносить дома по проекту реновации, остановить блокировку "Телеграмма" и прекратить избиения людей на митингах.

"Митинг оппозиции «За свободную Россию без репрессий и произвола» на Проспекте Сахарова. Многие плакаты и выступления посвящены голодающему Олегу Сенцову "
Meduza (@meduzaproject) 10 июня 2018 г.   

Кроме того, участники акции выступают против возбуждения уголовных дел за "неугодные" репосты в соцсетях и нарушения прав человека силовыми структурами.  

 "Митинг — это лишь первая ступень. Мы договорились с правозащитниками, что это будет серия мероприятий. Ситуация в стране очень тревожная", — сказал "Новой газете" политик Геннадий Гудков.  

 На митинги были задержани три человека. В полиции заявили, что активисты были задержаны "за недопустимые высказывания в адрес президента". 

Напомним, что Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный в России к 20 годам за якобы подготовку теракта, голодает с 14 мая.
bigmir.net
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