Лавров назвал нормандскую встречу глав МИД "очень полезной"

Министр иностранных дел государства-агрессора России Сергей Лавров назвал прошедшую в Берлине встречу с коллегами по нормандской четверке "очень полезной", в то же время отметив, что участники переговоров "не смогли решить всех проблем". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, на встрече была подтверждена "приоритетность решения гуманитарных проблем и вопроса того, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц".

Также глава российского МИД вновь обвинил Украину в якобы срыве разведения сил и вооружений в Петровском, Золотом и Станице Луганской, согласованного лидерами стран нормандской четверки.

Кроме того, Лавров утверждает, что Киев "не позволяет" закрепить на бумаге так называемую формулу Штайнмайера, предлагающую провести выборы в оккупированных районах Донбасса после принятия Верховной Радой соответствующего закона и без обязательного восстановления Украиной контроля над границей с РФ в ОРДЛО.

Российский министр вновь заявил, что Москва видит миротворческую миссию ООН в Донбассе как "охрану наблюдателей ОБСЕ", а Украина и США якобы предлагают превратить миротворцев в "некую военно-политическую комендатуру".



