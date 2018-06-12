Кремль использует чемпионат мира, чтобы выйти из изоляции

Язвительно отрецензировав видеоролик, в котором Владимир Путин "предлагает ветвь национальной дружбы" и на "ломаном английском" приглашает футбольных фанатов в Россию, Оливер Кэрролл утверждает в Independent: "Путин, без сомнения, надеется, что мир может на месяц забыть о политике, чтобы погрузиться в загадочное (мифическое) очарование русской души. Реальность, скорее всего, покажет обратное".

"Химическая атака на российского двойного агента и его дочь в Солсбери; свидетельства о допинге; обвинения в хакерстве; бесчинства хулиганов в Марселе; войны; голодовки заключенных и продолжающееся притеснение инакомыслия в стране - все это, похоже, сделает российский чемпионат мира 2018 года самым политизированным на нашей памяти", - говорится в статье.

Журналист перечисляет ходящие по сети политические мемы о ЧМ (волк Забивака с оторванной рукой во рту, футболист в костюме химзащиты на картинке с подписью "Новичок 2018", голкипер за тюремным забором, мяч, по ракетной траектории взмывающий к летящему самолету) и напоминает, что бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон намекал на коррупционную подоплеку победы российской заявки на проведение мундиаля.

"В ходе собственного внутреннего расследования ФИФА не нашлось неоспоримых улик, явно указывающих на сговор или взятку. Но было отмечено, что российский заявочный комитет "открыл доступ только к ограниченному количеству документов". Компьютеры были отключены, жесткие диски стерты - с неубедительными объяснениями", - говорится в статье.

Кэрролл упоминает также слухи о коррупции в связи со строительством объектов для чемпионата.

"После периода стойкой изоляции Кремль полагает, что может использовать ЧМ, чтобы нажиться на улучшении международных условий, по словам независимого обозревателя Константина Гаазе", - передает журналист.

"Кремль видит, что цены на нефть ползут вверх, покончив с текущей бюджетной тревогой. Он видит, как относительно Ирана и торговли Дональд Трамп идет наперекор западным лидерам, толкая их на восток, - рассуждает Кэрролл. - В Европе он видит новых друзей, согласных с ним разговаривать. Австрия и Франция все охотнее жмут ему руку. Да, Великобритания и Исландия не пойдут на официальную вечеринку, но идея более широкого бойкота не прижилась. Президент Макрон не смог к нему присоединиться. И ходят слухи, что японский император и, может быть, даже Трамп придут на это большое празднество".

"Люди президента чувствуют, что их время снова пришло. Они видят в чемпионате мире хорошую инвестицию, способ улучшить положение России. В любом случае, намного хуже уже вряд ли будет", - считает Гаазе.