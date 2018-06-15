У Путина есть планы на следующего президента Украины

Активные наступательные действия армии РФ на территории Украины приведут к беспрецедентным санкциям, которые не просто расшатают путинский режим – они могут очень сильно ускорить его конец.

Независимо от того, является ядерный шантаж Путина блефом или нет, его необходимо «оттащить от ядерной кнопки».

Кремль наверняка будет вмешиваться в выборы в Украине, но у Украины есть «главный фактор для того, чтобы двигаться дальше» — институт свободных демократических выборов, «что можно пожелать и России».



Во время прямой линии 7 июня Путин в ответе на вопрос, что будет, если украинская армия пойдет в наступление на Донбассе, заявил: «Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом». Значит ли это, что Путин де-факто пригрозил захватить Киев, уничтожить нынешние украинские власти, убить Порошенко?

«На самом деле он сказал именно то, что он сказал. Честно говоря, интерпретировать это тяжело, потому что буквально 48 часов отделяют прямую линию от интервью Путина австрийскому журналисту Армину Вольфу. Мы видели перед собой абсолютно неадекватного, психически больного человека» — считает Слава Рабинович.

Следует ли ждать вмешательства со стороны Кремля в ближайшие украинские президентские выборы?

Рабинович считает, что вмешательство в украинские выборы – совершенно очевидно, тут и к бабке не ходи. Если уж они вмешивались в американские, во французские и в германские выборы, то здесь совершенно очевидно, что вмешательство будет.

Он сказал, что у Путина есть соображения по поводу того, кто будет новым главой государства Украины и он желал бы, чтобы это был не Порошенко.

Совершенно очевидно, что разные политические силы в Украине могут основывать свою предвыборную борьбу и на замеченных фактах связи разных политиков с Путиным. Каким-то политикам это может сильно помешать, а другим, наоборот, помочь.

Но Украина должна противостоять путинскому влиянию всеми средствами, которые только есть.