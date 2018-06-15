Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.
"Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.
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Денисова прибыла в Салихард и направляется к Сенцову
Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.
"Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.
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