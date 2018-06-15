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15 июня 18, 08:12
Денисова прибыла в Салихард и направляется к Сенцову
Денисова
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в г.Салихард, направляется в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова.

Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.
censor.net.ua
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