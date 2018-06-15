Денисова прибыла в Салихард и направляется к Сенцову

Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.