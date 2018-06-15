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Новости
Россия
15 июня 18, 09:40
Слишком долго живут: Россиянам повышают пенсионный возраст
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Российская власть считает, что граждане слишком долго живут, полны сил и желания работать и не хотят выходить на пенсию.

В России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут пенсионерами в 65 лет, а женщины в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, нынешний пенсионный порог был установлен еще в 30-е годы прошлого века, но с тех пор выросла продолжительность жизни.

«С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, кроме того, изменились и бытовые условия, и условия труда. А сроки выхода не пенсию остались прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть. Человек пенсионного возраста лет 30 назад и сегодня – это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать. Они не хотят выходить на пенсию, они продолжают трудиться», – сказал Медведев.

Он предложил ввести переходной период для выхода на новые сроки пенсионного возраста.

«Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году», – подчеркнул глава российского правительства.

Отметим, что в настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин категорически был против повышения пенсионного возраста в его стране. "Пока я президент, такого решения принято не будет".

Источник: sobytiya.net
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