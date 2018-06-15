Угроза срыва ЧМ в Санкт-Петербурге появились кадры. ВИДЕО

МЧС РФ отказалось тушить, пожар продолжает развиваться: горит уже 30 гектаров.





На осушенном и частично выработанном торфянике в 25 километрах к востоку от Санкт-Петербурга, рядом с поселком Молодцово Кировского района, действует крупный многоочаговый торфяной пожар общей площадью около тридцати гектаров (для торфяных пожаров, а тем более для начала лета, это очень много).













В глубине торфяника, а местами даже на его поверхности, находится большое количество разнообразных боеприпасов военного времени, в том числе неразорвавшиеся снаряды и минометные мины — это место очень ожесточенных боев 1941-1944 годов. Эти боеприпасы представляют все большую опасность по мере разрастания и углубления торфяного пожара.













Термоточки на этом торфянике, вызванные палом сухой прошлогодней травы, были обнаружены системой дистанционного мониторинга 31 мая 2018 года. 2 июня добровольцы Гринпис обследовали пройденную травяным палом площадь, обнаружили возникший от горевшей травы торфяной пожар (множественные очаги тления на поверхности торфяника) и вызвали пожарных. Организация уведомила спасательные службы о происшествии, но это не повлекло за собой никакой реакции со стороны МЧС.







