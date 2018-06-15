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Новости
Россия
15 июня 18, 15:55
В РФ назвали причину недопуска Денисовой к Сенцову
Сенцов
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова нарушила достигнутые договоренности.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к заключенному режиссеру Олегу Сенцову якобы за нарушение договоренностей. Об этом в пятницу, 15 июня, пишет Еспресо.

"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она - здесь. Нарушая нашу договоренность, Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - цитирует Москалькову СМИ.

В то же время Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с недопуском Денисовой к Сенцову.

"Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше", - написала спикер МИД Марьяна Беца в соцсети Тwitter.


Mariana Betsa
@Mariana_Betsa
 Росія вкотре йде на підступні дії. Мова йшла про гуманітарну місію. Олег голодує! Висловлюємо протест, боремось далі https://twitter.com/krymrealii/status/1007540328751038464 …

Крым. Реалии
@krymrealii
Начальник колонии в Лабытнанги отказал омбудсмену Денисовой во встрече с Сенцовым http://bit.ly/2HPDeF5 

 

Тем временем на сайте Уполномоченного сообщается, что в последнем телефонном разговоре омбудсмен РФ Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Денисовой с Сенцовым.

"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", - комментирует Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи.

Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - добавила Уполномоченный.

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в колонию в Лабытнанги и ожидает встречи с украинским режиссером.
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