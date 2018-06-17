Жуткий наезд такси на толпу в Москве (ВИДЕО)

В сети появилось видео наезда такси на толпу пешеходов в Москве, в результате чего пострадали несколько человек. Прохожие попытались устроить самосуд над водителем автомобиля, но он смог вырваться.





На видео можно увидеть, что движение остановилось, и водитель, вероятно, решил объехать вперед стоящие автомобили и выехал на тротуар, где в тот момент было много людей. Во время наезда люди разлетались во все стороны.





В итоге прохожие набросились на машину и попытались извлечь оттуда водителя, однако тот стал бежать от них, бросив автомобиль. К задержанию виновника аварии присоединилось еще больше людей и не известно, удалось ли им его задержать и устроить самосуд.







