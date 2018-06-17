Жуткий наезд такси на толпу в Москве (ВИДЕО)

Москвичи попытались устроить самосуд виновнику аварии, но тот быстро убежал с места ДТП
В сети появилось видео наезда такси на толпу пешеходов в Москве, в результате чего пострадали несколько человек. Прохожие попытались устроить самосуд над водителем автомобиля, но он смог вырваться.
На видео можно увидеть, что движение остановилось, и водитель, вероятно, решил объехать вперед стоящие автомобили и выехал на тротуар, где в тот момент было много людей. Во время наезда люди разлетались во все стороны.
В итоге прохожие набросились на машину и попытались извлечь оттуда водителя, однако тот стал бежать от них, бросив автомобиль. К задержанию виновника аварии присоединилось еще больше людей и не известно, удалось ли им его задержать и устроить самосуд.
Как сообщает ТАСС, водителя уже задержали. Кроме того стало известно, что в результате инцидента пострадали восемь человек. В то же время источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинское учреждение доставлен среди прочих и украинец. "Два гражданина Мексики, один – Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка".
Напомним, в августе прошлого года в центре Москвы грузовик наехал на пешеходов. На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализировали с различными травмами. Позже стало известно, что под колесами оказалась певица Линда.
25 декабря 2017 года в Москве произошло страшное ДТП с автобусом. В результате аварии погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек, и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице.