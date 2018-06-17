Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.22
RUB
0.42
EUR
30.55
USD
26.33
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
17 июня 18, 10:46
Жуткий наезд такси на толпу в Москве (ВИДЕО)
Наезд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Москвичи попытались устроить самосуд виновнику аварии, но тот быстро убежал с места ДТП
В сети появилось видео наезда такси на толпу пешеходов в Москве, в результате чего пострадали несколько человек. Прохожие попытались устроить самосуд над водителем автомобиля, но он смог вырваться.

На видео можно увидеть, что движение остановилось, и водитель, вероятно, решил объехать вперед стоящие автомобили и выехал на тротуар, где в тот момент было много людей. Во время наезда люди разлетались во все стороны.

В итоге прохожие набросились на машину и попытались извлечь оттуда водителя, однако тот стал бежать от них, бросив автомобиль. К задержанию виновника аварии присоединилось еще больше людей и не известно, удалось ли им его задержать и устроить самосуд.


Как сообщает ТАСС, водителя уже задержали. Кроме того стало известно, что в результате инцидента пострадали восемь человек. В то же время источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинское учреждение доставлен среди прочих и украинец. "Два гражданина Мексики, один – Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка".

Напомним, в августе прошлого года в центре Москвы грузовик наехал на пешеходов. На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализировали с различными травмами. Позже стало известно, что под колесами оказалась певица Линда.
 
25 декабря 2017 года в Москве произошло страшное ДТП с автобусом. В результате аварии погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек, и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице.

Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Ловушка экономических санкций
Убийство Бабченко: Омелян призвал сжечь Москву и Кремль
Россия развязала конфликт нового типа
Олега Сенцова может спасти только давление Запада
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В РФ назвали причину недопуска Денисовой к Сенцову
noimageУгроза срыва ЧМ в Санкт-Петербурге появились кадры. ВИДЕО
noimageСлишком долго живут: Россиянам повышают пенсионный возраст
noimageДенисова прибыла в Салихард и направляется к Сенцову
noimageУ Путина есть планы на следующего президента Украины
Лента новостей