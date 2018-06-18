Украинского омбудсмена Денисову не пустили к Сущенко

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к заключенному в России украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом в понедельник, 18 июня, омбудсмен напиcала в Facebook.

"Документы (разрешение на посещение Сущенко) возвращены в Московский городской суд. На мой вопрос - это отказ? - прозвучал ответ- езжайте в суд, там все знают. Письменный ответ тоже не предоставили", – отметила Денисова.





Она добавила, что в СИЗО, где находится Сущенко, возможность свиданий с заключенными заканчивается в 17:30.





Напомним, на прошлой неделе Денисовой не удалось встретиться с заключенным в России Николаем Карпюком, а также с Олегом Сенцовым.



