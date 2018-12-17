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Новости
Россия
15 декабря 18, 17:52
Денисова обратилась в ФСБ РФ из-за военнопленных моряков
Денисова
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Омбудсмен хочет добиться от российского ФСБ разрешения посетить захваченных моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к директору российской Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, чтобы ей разрешили посетить украинских военнопленных моряков. Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что уже обращалась с такой просьбой, но ответа не получила, поэтому направила повторное обращение.

Также омбудсмен обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы она посодействовала визиту к военнопленным украинцам.

Сегодня стало известно, капитан захваченного Россией в Керченском проливе бронекатера "Никополь" Богдан Небылица на допросе ФСБ РФ заявил, что он - военнопленный.

25 ноября 2018 года российские военные протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву в СИЗО Лефортово и "Матросскую тишину".
liga.net
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