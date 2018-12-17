Москвичи требовали отпустить пленных украинских моряков.ФОТО

В Москве у здания ФСБ на Лубянской площади проходит акция под названием "Собрание граждан, возмущенных действиями власти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

На фото с места событий видно, что некоторые присутствующие держат плакаты с призывами освободить из плена захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Всего на акцию пришли около 50 москвичей. По словам активистов, 8–9 из них на данный момент задержаны полицией, людей заперли в автозаках.

Помимо протестующих и полицейских, на месте находятся члены националистического движения SERB, которые облили мочой одного из организаторов акции Олега Еланчика, и присутствуют активисты "Национально-освободительного движения" (НОД), которые толкают участников акции.

На странице акции в фейсбуке отмечается, что ранее организаторы хотели провести "Марш за мир. Против насилия", "посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны"по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако власти города предложили организаторам перенести ее на окраину города.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя начал рассматривать меру пресечения задержанных украинских военных моряков. Все были помещены под арест.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".