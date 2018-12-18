У пленного моряка побаливает сердце - адвокат

Матрос малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Сергей Цыбизов отказался от дачи показаний российским следователям и заявил, что считает себя военнопленным.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор группы адвокатов украинских моряков, захваченных РФ в плен, Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова посетил адвокат нашей команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков. Сергей Цыбизов заявил следователю, что считает себя военнопленным. Он стал девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленном под протокол", - отметил адвокат.

"Сегодня адвокат нашей команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков посетил военнопленного моряка с МБАК "Никополь" Сергея Цыбизова. До начала следственных действий адвокату была предоставлена возможность для общения с Сергеем Цыбизовым. Настроение у него бодрое, он не подавлен. Давления на него не оказывалось. Содержат его в двухместной камере с человеком по имени Дмитрий. Они практически не общаются. Цыбизов сообщил, что получил передачу. Продукты у него есть. Также он получил теплый черный спортивный костюм. Вместе с тем, Сергей сообщил, что у него периодически побаливает сердце (по его словам щемит. От 15 минут до часа такие ощущения продолжаются). Он уже обратился к врачу СИЗО Лефортово. Надеется, что в ближайшие дни его осмотрят. Как и другие 8 военнопленных украинских моряка, которые ранее были допрошены, Сергей Цыбизов заявил под протокол, что считает себя военнопленным. От дачи иных показаний он отказался", - добавил Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя начал рассматривать меру пресечения задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".