Путин об угрозе ядерной войны: "Пусть потом не пищат"

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня есть опасность ядерной войны, и Россия "вынуждена создать новое оружие". Об этом он сказал во время своей пресс-конференции.

Путин обвинил в разрушении системы ядерного сдерживания Соединенные Штаты, которые вышли из договора о противоракетной обороне.

"Мы слышим, что Россия получила преимущества, разработав меры по преодолению систем ПРО. Это правда. (...) Но в стратегическом балансе – это просто элемент сдерживания, сохранение паритета, не более того. (...) Пусть потом не пищат, что мы преимуществ добиваемся. Мы баланс сохраняем", - заявил президент страны-агрессора.

Также глава Кремля обеспокоен тем, что глобальная ядерная катастрофа может произойти из-за применения баллистических ракет в неядерном исполнении: "Стрельнула из мирового океана подводная лодка баллистической ракетой – хрен его знает, в ядерном она исполнении или нет?".

В США ранее заявили, что из-за российской вооруженной угрозы США вооружится ядерными боеприпасами малой мощности.

Сегодня КНДР выставила ультиматум - Северная Корея проведет денуклеаризацию только в том случае, если США не будет представлять для них ядерную угрозу.