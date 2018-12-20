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20 декабря 18, 15:54
Путин ведет переговоры с Медведчуком по украинским морякам
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин заявил о переговорах с украинским политиком Виктором Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.
Об этом Путин заявил в четверг, 20 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции. 

"Виктор Медведчук приезжал недавно в Москву и ставил вопрос освобождения украинских военных, задержанных в Керченском проливе. Но, как я сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", -  цитирует Путина ТАСС.

Путин добавил, что судьба украинских  моряков будет решаться по результатам "уголовного разбирательства".

Медведчук как представитель Путина является единственным каналом донесения информации до Кремля - Порошенко

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе
 

Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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