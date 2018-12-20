Путин ведет переговоры с Медведчуком по украинским морякам

Об этом Путин заявил в четверг, 20 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции.





"Виктор Медведчук приезжал недавно в Москву и ставил вопрос освобождения украинских военных, задержанных в Керченском проливе. Но, как я сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - цитирует Путина ТАСС.





Путин добавил, что судьба украинских моряков будет решаться по результатам "уголовного разбирательства".





Медведчук как представитель Путина является единственным каналом донесения информации до Кремля - Порошенко





28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.





Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.





Реконструкция событий в Керченском проливе





Военное положение в Украине: все, что нужно знать



