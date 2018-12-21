Кремль готов к обмену заложников, но на своих условиях

Кремль согласен на обмен заключенных, но только на своих условиях - по принципу "всех на всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - заявил Песков.

При этом он не стал вдаваться в подробности подходов и заявил, что в таком вопросе нельзя говорить обобщающе.

Сегодня Украина предложила ОБСЕ провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных. Украина предлагает 5 января 2019 года провести освобождение заложников в формате 22-22 и 72-19.

20 декабря Марчук заявил, что страна-агрессор Россия отказывается от любых предложений Украины об обмене украинских заложников и политзаключенных.