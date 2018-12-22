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Новости
Россия
22 декабря 18, 23:18
РФ посылает пранкеров на Епифания: спрашивали о геях и Лавре
Епифаний
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Главе Православной церкви Украины Епифанию позвонили пранкеры
Отмечается, что их наняли российские спецслужбы.

Пранкеры позвонили Епифанию от имени депутата Европейского парламента Дэвида Макалистера якобы для того, чтобы поздравить митрополита с новой должностью. Однако на самом деле попытались его спровоцировать.

«21 декабря 2018 года был совершен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента. Постепенно во время разговора начали ставить провокационные вопросы, в частности о «захвате Лавры», о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к «правам гомосексуалистов» и т. п», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что митрополит Епифаний во время разговора выразил те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. А когда понял, что его «разыгрывают», завершил разговор.

В УПЦ подчеркнули, что это не первая попытка российских спецслужб навредить репутации духовенства украинской церкви.

«Ранее подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. Из опыта известно, что, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи, компонуя отдельные слова и фразы. Поэтому в случае, когда в медиа появятся качественные фрагменты разговора, аудитория должна учитывать выше сказанное и не доверять им»,– подытожили в ПЦУ.



Отметим, что недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус спровоцировали губернатора Калифорнии Эдмунда Брауна. Они позвонили ему от имени посла Украины в США Валерия Чалого (его исполнял Лексус) и премьер-министра Владимира Гройсмана (от его имени говорил Вован). Губернатору, в частности, предложили возглавить Винницу, на что тот ответил, что это интересное предложение.
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