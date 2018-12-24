Российский суд приговорил четырех крымских татар

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 24 декабря вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ограничение свободы, упомянутое приговоре, наступает после основного срока. Речь идет об ограничениях не связанных с нахождением под стражей, в том числе нельзя менять место жительства, покидать его в определенные часы, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них.

Адвокаты сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

Украинский консул Тарас Малышевский назвал незаконным вынесение российским судом приговора фигурантам бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Энверу Мамутову, Руслану Абильтарову, Ремзи Меметову и Зеври Абсеитову.

"Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они были освобождены и вернулись домой", – сказал консул.

Четверых бахчисарайцев оккупанты задержали 12 мая 2016 года. В тот день российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. ​Российский прокурор запросил для них от 10 до 17 лет колонии строгого режима.