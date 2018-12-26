Стало известно о пытках украинского моряка в России

Российские тюремщики не предоставляли военнопленному мичману рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу" Андрею Шевченко надлежащие условия содержания, сообщила его адвокат Татьяна Окушко во время рассмотрения апелляции подконтрольным оккупантам "Верховным судом Крыма".





"В Москве были морозы до -20 градусов, а он одет в легкую одежду и летние кроссовки", – заявила Окушко, расценив это как пытки.





Кроме того, по ее словам, в течение суток после захвата судна в районе Керченского пролива украинцу не предоставляли адвоката.





После суда военнопленный мичман сообщил, что в московском СИЗО "Лефортово", где его незаконно содержат под стражей, ему предоставили ботинки без шнурков, которые спадают с ног, а также что ему прислали две посылки, но он до сих пор ни одну не получил.





Стоит отметить, что во время заседания Шевченко назвал себя военнопленным и попросил освободить, но, как мы уже писали, "верховный судья" Андрей Палий отклонил его апелляцию, но сократил его содержание под стражей на один день – то есть, до 24 января.

Мы также писали, что 20 декабря "верховный суд Крыма" отклонил апелляционные ходатайства о содержании под стражей других украинских моряков - матросов Михаила Власюка и Богдана Головаша, а также офицера ВСУ Сергея Попова.





Кроме того, на следующий день стало известно об отклонении еще девяти апелляций – Владимира Варимеза, Андрея Оприска, Сергея Цибизова, Юрия Будза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова, Виктора Беспальченко и Романа Мокряка.



