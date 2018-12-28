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Новости
Россия
28 декабря 18, 15:38
Песков заявил, что в России нет военнопленных моряков
РФ заявила
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Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ признался, что не знает, какие показания давали задержанные украинские моряки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет военнопленных украинцев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Военнопленных здесь не находится. Я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории РФ нет", - сказал Песков, уточнив, что украинские моряки находятся под следствием.

При этом Песков признался, что не знает, какие показания давали задержанные моряки. "Поскольку идет следствие, мы не можем отслеживать, как идет следствие", - отметил он.

Адвокат Николай Полозов, координирующий работу команды адвокатов украинских моряков, захваченных российскими военными в районе Керченского пролива, заявил, что, признав себя военнопленными, моряки сломали планы Москвы.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было введено военное положение. 

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.
liga.net
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