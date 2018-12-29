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29 декабря 18, 09:20
Путин подписал закон, принятый специально под Украину
Путин
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Россия решила удаленно раздавать свои паспорта в Украине
Президент страны-оккупанта Владимир Путин подписал закон, который дал ему право выбирать категории граждан, для которых будет упрощено получение российского гражданства. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости. 

Ранее закон приняла нелегитимная Госдума РФ, которая отмечала, что он "в первую очередь направлен на поддержку граждан Украины".

Закон предусматривает, что Путин может определять категории иностранцев, которые в упрощенном порядке смогут получить гражданство РФ. Речь идет о "соотечественниках, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима".


Подать заявление на прием в гражданство РФ можно будет удаленно в упрощенном порядке - по месту пребывания, чтобы "стимулировать переезд в Российскую Федерацию".

Ранее в Николаеве разоблачили капитана первого ранга ВСУ в запасе, который был завербован российской разведкой и получил гражданство РФ. Он должен был собрать информацию о работе воинских частей.
Источник: liga.net 
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