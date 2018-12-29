Россия запретила ввоз ряда товаров из Украины

Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

Соответствующее постановление от 29 декабря опубликовано на сайте российского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Основной объём товаров, в отношении которых введён запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие", - отмечается в сообщении.

В правительстве РФ отметили, что Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров.

"С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский санкционный список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера", - отмечается в сообщении.

Отмена этих санкций возможна при условии, что Украина отменит ограничительные меры, введённые ранее в отношении конкретных российских товаров, заявили в правительстве РФ.

Отмечается, что постановление внесено Минэкономразвития в соответствии с указом президента России от 22 октября 2018 года "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

В частности, в перечни запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины вошли: пшеница, масло, экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты.

Кроме этого в списке овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции; джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. В списке также пиво солодовое, вина виноградные натуральные, включая крепленые; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки.

Среди промышленных товаров в перечень попали: галька, гравий, щебень, известняк, доломит и прочие известняковые камни.

Кроме этого моющие средства, грелки и грелки комбинированные, бумага и картон, обои и аналогичные настенные покрытия.

Тут же котлы паровые или другие паропроизводящие котлы, турбины на водяном пару и турбины паровые прочие, мебель сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока, машины и механизмы для приготовления кормов для животных, машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для производства хлебобулочных изделий, оборудование для сахарной промышленности, коробки передач, двигатели и генераторы электрические, провода и различные кабели.

Также в списке - женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала.