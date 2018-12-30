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30 декабря 18, 11:53
В РФ разбился вертолет, погибли четыре человека
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Воздушное судно рухнуло на территории базы отдыха.

В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет Robinson. Инцидент произошел во время посадки. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом 30 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вертолет летел из поселка Верхняя Березовка и упал прямо на территорию базы отдыха.

- Сейчас уточняем: действительно, упал вертолет в Улан-Удэ. Да, подтверждаем, крушение действительно произошло, - прокомментировали ситуацию в региональном управлении МЧС.

Факт авиакатастрофы также подтвердили на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- 30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) - Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение, - сказано в сообщении.

Предполагается, что вертолет принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра People's Park Сергею Рогову.
kp.ua
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