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Новости
Россия
31 декабря 18, 13:10
ФСБ России задержала в Москве американского "шпиона"
задержание гр. США
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В России уже успели открыть уголовное дело.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Только вчера об этом сообщили росСМИ.

“28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан”, - говорят в российском ведомстве.

По факту задержания открыто уголовное дело. Статьей Шпионаж УК РФ предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Никаких других подробностей обвинения в ФСБ пока не приводят. 
liga.net
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