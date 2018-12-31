ФСБ России задержала в Москве американского "шпиона"

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Только вчера об этом сообщили росСМИ.

“28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан”, - говорят в российском ведомстве.

По факту задержания открыто уголовное дело. Статьей Шпионаж УК РФ предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Никаких других подробностей обвинения в ФСБ пока не приводят.