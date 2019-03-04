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Новости
Россия
4 марта 19, 17:50
Ядерное оружие. Россия вышла из ракетного договора с США
Владимир Путин
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Россия проигнорировала призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

Сегодня, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан между США и СССР в 1987 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Таким образом, Россия проигнорировала призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению условий договора, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. 

5 декабря, США выдвинули России ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после того, как саммит НАТО поддержал обвинения США в адрес Москвы в нарушении положений. В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай.
liga.net
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