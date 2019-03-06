Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.41
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
30.20
USD
26.67
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
5 марта 19, 22:56
Росгвардия взяла под охрану Крымский мост
Крымский мост
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Два катера Росгвардии прибыли из аннексированного Севастополя для охраны акватории у Керченского моста

Российская гвардия взяла под охрану Крымский мост оккупантов с Таманского полуострова РФ во временно подконтрольный Кремлю Крым. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Скоростные транспортно-десантные катера БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь.

Акваторию у моста будут постоянно охранять два катера.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер снова призвал РФ освободить украинских моряков. Он отметил, что на 5 марта 24 моряка уже 100 дней находятся в заключении после того, как Россия незаконно атаковала корабли ВМС в Черном море около Керченского пролива.

24 января в ПАСЕ приняли украинскую резолюцию о российской агрессии на Азове и в Черном море.
liga.net
Ещё по теме:
Украинский МИД взбешен посещением Медведевым Крыма
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Во Франции состоится конференция по деоккупации Крыма
Новые фото рухнувшего пролета Крымского моста
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия снова ставит на эскалацию
Лента новостей