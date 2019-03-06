Росгвардия взяла под охрану Крымский мост

Российская гвардия взяла под охрану Крымский мост оккупантов с Таманского полуострова РФ во временно подконтрольный Кремлю Крым. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Скоростные транспортно-десантные катера БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь.

Акваторию у моста будут постоянно охранять два катера.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер снова призвал РФ освободить украинских моряков. Он отметил, что на 5 марта 24 моряка уже 100 дней находятся в заключении после того, как Россия незаконно атаковала корабли ВМС в Черном море около Керченского пролива.

24 января в ПАСЕ приняли украинскую резолюцию о российской агрессии на Азове и в Черном море.