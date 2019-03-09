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Россия
9 марта 19, 20:28
Дипломат США хотел пронести минометную мину на борт самолета
Шереметьево
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В субботу, 9 марта, службой авиационной безопасности московского международного аэропорта «Шереметьево» был задержан сотрудник посольства США.

Американский дипломат умудрился прихватить с собой в дорогу запрещенный к перевозке предмет.

Как передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ, в зоне досмотра терминала D при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса.

Сообщается, что сотрудник американской дипмиссии покидал Россию в связи завершением командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции».

«Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14-35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины», — отметили в ведомстве.
Fraza.ua
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