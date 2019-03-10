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Россия
10 марта 19, 18:21
Бывший террорист Гиркин продает медаль за оккупацию Крыма
Игорь Гиркин
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Бывший террорист Игорь Гиркин говорит, что столкнулся с материальными трудностями

Бывший главарь боевиков террористической организации ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), объявленный в розыск в Украине, из-за нехватки денег выставил на продажу врученную оккупантами в 2014 году медаль за аннексию украинского Крыма. Ооб этом он сообщил на своей странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

"Вручена мне (подсанкционным российским олигархом Константином - ред.) Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу залатать имеющимися наличными средствами", - написал он.

Экс-боевик добавил, что "особого пиетета к данной награде никогда не имел". Поскольку она "не государственная, не боевая" и с изображением лица президента РФ Владимира Путина, которого он с 2015-го "откровенно презирает".

Награда выставлена на продажу на сайте numismat.ru. Стартовая цена - 1 млн рублей (15 000 долларов).

Фото: numismat.ru 

В описании золотой медали сказано, что она "является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого (принадлежит Малофееву - ред.), вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию".
liga.net
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