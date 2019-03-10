В России люди обнаружили девочку-маугли (фото)

В Москве в квартире спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-маугли. Об этом сообщает в Telegram-канал Mash.

Отмечается, что соседи не один раз слышали плач ребенка, доносящийся с квартиры на 8 этаже. Но попасть в квартиру самостоятельно они не смогли, поэтому обратились в МЧС.

У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.

Ребенок был найден в стадии крайнего истощения. У девочки выявили проблемы со слухом из-за гнойного отита и явную задержку развития: малышка не умеет говорить, общается только звуками, не обладает минимальными навыками для своего возраста: не может сама одеться, умыться.

По информации Mash, мать ребенка уже найдена, задержана и находится в отделении полиции. Женщина оказалась 47-летней уборщицей. Ей предстоит психиатрическая экспертиза, а затем - суд и наказание за неисполнение родительских обязанностей.

"Дверь открыли, внутри ад и ужас. Все завалено мусором, дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже. Нашли только пятилетнюю девочку - она устроила себе берлогу в мусоре. Не разговаривает, гнойный отит, в шею врос какой-то провод", - говорится в сообщении.



