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10 марта 19, 22:03
"Путин нам врет": в РФ прошли акции за свободу интернета
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Сегодня в Москве на проспекте Сахарова задержали восемь участников митинга

10 марта в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против изоляции российского интернета, организованные Либертарианской партией. Об этом  сообщает Медуза.

На согласованный митинг в Москве на проспекте Сахарова пришли, по данным "Белого счетчика", 15 тысяч человек (полиция насчитала 6,5 тысяч участников).

Фото: EPA

В Санкт-Петербурге согласовать митинг не удалось, поэтому несколько активистов Либертарианской партии провели одиночные пикеты на Невском проспекте, а также зажгли файеры у офиса Роскомнадзора и "заблокировали" вход в здание сигнальной лентой.

По данным ОВД-Инфо, в Москве на проспекте Сахарова задержали восемь участников митинга против изоляции рунета.

Фото: EPA

Полиция задержала Олега Хорькова, Федора Миляева, Данилу Матвейчика, Андрея Перфильева, Андрея Забурдяева, Анастасию Васильеву, Сергея Синицына и члена Либертарианской партии, который попросил не афишировать его имя.

Всего были задержаны 28 участников митинга. Акции против изоляции интернета прошли 10 марта и в других городах России.

"Вы пришли поддержать интернет, значит, и плакаты должны быть про интернет, а не про руководство страны", - сказал сотрудник полиции мужчине, который хотел пройти с плакатом "Путин нам врет".

12 февраля 2019 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета.
liga.net
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