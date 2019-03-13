У Лаврова критикуют Украину за прекращение "дружбы" с РФ

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту из-за прекращения действия договора о дружбе стран. Об этом пишет департамент информации и печати МИД РФ.

"Украина объявила об этом в свойственной ей в последние годы манере, обвинив во всех бедах Россию", - пишет МИД РФ.

В российском ведомстве допустили, что договор "мог несколько устареть", но тут же добавили, что "произошло это явно не по вине Москвы".

Договор о дружбе от 31 мая 1997 года, подписанный президентом Леонидом Кучмой и российским лидером Борисом Ельциным, прекращает действие с 1 апреля 2019-го по инициативе Украины. Стороны обязались уважать территориальную целостность и нерушимость существующих межгосударственных границ.

Москва обвинила Украину в Киев в том, что украинские власти "нарушили договор в 2004 году" ратификацией меморандума о поддержке операций НАТО и поменяли военную доктрину, дополнив ее пунктом о стратегическом курсе в Альянс. В ведомстве у Сергея Лаврова осудили и недавние правки в Конституции Украины, закрепившие этот курс - как на НАТО, так и в ЕС.

Также российские дипломаты не преминули в очередной раз заявить, что некий "народ Крыма" якобы "воспользовался правом на самоопределение, гарантированным не только двусторонним договором, но и Уставом ООН, а также большинством основополагающих международно-правовых документов".

Комментарий МИД РФ изобилует обычными с 2014 года для кремлевской пропаганды выражениями вроде "антиконституционный переворот", "антинародные действия", "майданные власти", "власть национал-радикалов", "наступление на русский язык", "тотальная украинизация", "ущемления русскоязычных" и т.д.

У Лаврова предостерегли власти Украины, что "суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор".