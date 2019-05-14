Зачем Кремль меняет куратора по Донбассу?

Россия хочет закрыть «украинский вопрос» в 2019 году. В это концепцию ложится и возможное назначение «куратором» отдельных районов Луганской и Донецкой областей экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.

Об этом заявил военный обозреватель, главный редактор «Информационного сопротивления» Юрий Карин. «Назначение сотрудника ФСБ Бабича куратором оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей подтверждает тезис о нацеленности „кремлевского маньяка“ закрыть весьма и весьма дорогостоящий для российского государства „украинский вопрос“ уже в 2019 году», — отметил эксперт и добавил, что это означает отход от теории «мягкой силы», которую на Донбассе воплощал помощник президента РФ Владислав Сурков.





По мнению Юрия Карина, смена российских кураторов на Донбассе может сигнализировать о возможном признании этих территорий или же вхождения их в состав России, поскольку они «полностью переходят под контроль ФСБ». Что же касается Суркова и ГРУ, то они продолжат работу над расшатыванием ситуации в Украине накануне выборов. «В плане дестабилизации нашей страны их „успехи“ выглядят более внушительными, чем у смежников из ФСБ и Службы внешней разведки, проваливших, к примеру, операцию по срыву предоставления Томоса об автокефалии украинской церкви», — добавил военный эксперт.





Юрий Карин не исключает, что анонсируемое «кураторство» Донбасса Бабичем является «гибридным ходом», как и выдача паспортов России жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре, и нагнетание ситуации в Черном и Азовском морях. «То есть, такой себе гибридный набор инструментов по принуждению нового руководства нашей страны к миру на условиях Москвы», — добавил он.





При этом военный обозреватель не стал комментировать успешность миссии Бабича на Донбассе с учетом того, что в Беларуси, которую Россия вынуждает к «союзному государству», работа российского дипломата не была эффективной. «Его „отставку“ с предыдущего поста можно считать успешной эвакуацией за доли секунды до пинка под зад от принимающей стороны в лице Александра Лукашенко», — добавил Карин.





Он также не спешил бы списывать со счетов Владислава Суркова, который остается переговорщиком по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.





«По этой линии переговоров между Москвой и Вашингтоном, как, впрочем, в минском и нормандском форматах, даже какой-либо намек на мирное урегулирование полностью отсутствует из-за полнейшей недоговорибельности российской стороны», — отметил Юрий Карин и добавил: «Запад устраивает локализация боевых действий на Донбассе в нынешнем виде, а российский агрессор продолжает повышать ставки, используя кровопролитие как предмет торгов».



