Резиденцию главы РПЦ Кирилла закидали дымовыми шашками

В Москве два человека в масках развернули у резиденции главы Русской православной церкви Кирилла плакат "Извинись за Екб" и бросили дымовые шашки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Кирилла, священника Александра Волкова.

"Два человека в масках развернули плакат "Извинись за Екб" и бросили дымовые шашки. Их подельники сняли происходящее на видео, после чего все сели в машину и уехали", - сказал Волков.





Сотрудники Московской патриархии написали заявление в полицию.

Российское издание сообщает, что ответственность за акцию взяла на себя "Ассоциация народного сопротивления".

В размещенном в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте заявлении, говорится, что члены организации уважают чувства верующих всех конфессий, однако считают, что "ЗАО РПЦ" уже не имеет никакого отношения к идеям Христа и стала по факту коммерческой структурой и эдаким аналогом идеологического отдела ЦК КПСС".

В российском Екатеринбурге протестуют против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Пропагандисты РФ окрестили происходящее "маленьким уральским Майданчиком" и провокацией, освещаемой "проамериканскими СМИ".