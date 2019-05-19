Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей

В России установлен новый рекорд конфискованных средств у российских коррупционеров - новыми лидерами "топа" стали экс-начальник банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ РФ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб.

Черкалин обвиняется в получении взяток на общую сумму $850 тыс. от некоего Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год "за общее покровительство". В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве.

По предварительным данным, миллиардерами фээесбэшники могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.

Ранее на вершине российского "рейтинга" находился экс-полковник управления противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко — у него конфисковали 9 млрд руб.