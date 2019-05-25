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Новости
Россия
25 мая 19, 07:58
В России произошло новое ЧП с самолетом Sukhoi Superjet-100
Sukhoi Superjet-100
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В пятницу, 24 мая, в России произошел инцидент с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet-100, летевшим из Москвы в Ижевск.

Как выяснили журналисты, из-за халатности работников аэропорта «Шереметьево», воздушное судно получило серьезные повреждения.

Как передают «Вести», при подготовке самолета к вылету, сотрудники течнических служб по непонятно причине забыли отцепить 14-метровый металлический трос заземления, который остался в нище для шасси и стал «хлестать» самолет при заходе на посадку в Ижевске.

К счастью, в результате ЧП никто из 63-х пассажиров и членов экипажа не пострадал ‒ пилотам удалось посадить самолет, в фюзеляже которого насчитали почти 30 пробоин.

В настоящее время судно отстранили от полетов и отбуксировали в ангар. К выяснению причин произошедшего подключилась специальная комиссия.

Как сообщалось, в Москве пылающий как факел самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку.

Позднее в «Шереметьево» произошел новый инцидент с самолетом SSJ-100.
Fraza.ua
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